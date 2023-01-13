Глава Минздрава Карелии сдержал обещание и открыл стоматологический кабинет в поселке Эссойла

Сегодня, 17 января, во врачебной амбулатории начал работу стоматологический кабинет, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как отметил министр здравоохранения на своей странице в соцсети, много лет, после того, как зубной врач ушла на пенсию, жители поселка вынуждены были ездить за стоматологической помощью в Пряжу или в Петрозаводск.

«Стоматологическая установка была давно устаревшая, кабинет не подходил по площади под современные нормы, специалиста привлечь не получалось… В конце концов кабинет, без ведома Минздрава Карелии, был закрыт. Новый главный врач Валентина Фатуловна Рябова совместно с министерством устранила эту ошибку прежних времен», — рассказал Михаил Охлопков.

По словам министра, при капитальном ремонте врачебной амбулатории было предусмотрено помещение для стоматологического кабинета. Он отвечает всем требованиям. Купили новую стоматологическую установку. Прием будет вести врач Радмила Дмитриевна Борисевич. Молодой специалист приехала в Эссойлу по программе «Земский доктор». Ей выделена благоустроенная служебная квартира.

«Поздравляю жителей Эссойлы и работников амбулатории с тем, что у них теперь есть свой стоматологический кабинет и свой врач-стоматолог. Радмиле Дмитриевне — успехов!» — напутствовал всех глава Минздрава Михаил Охлопков.