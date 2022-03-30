Глава Минздрава Карелии сказал спасибо донорам, безвозмездно сдающим кровь во благо здоровья и жизни незнакомых людей

В Национальный день донора министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сказал теплые слова в благодарность тем, кто сдает кровь, спасая жизни и здоровье совершенно незнакомых людей.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что сегодня, 20 апреля, в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. Этот День посвящён, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот День посвящён также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.

По информации главы Минздрава республики, ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. Кровь и компоненты крови необходимы больным тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, среди которых большой процент детей, препараты необходимы женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, людям различных, связанных с риском, специальностей.

«Не принято считать подвигом сдачу крови. Имена доноров остаются неизвестными для реципиентов. Но все спасённые говорят огромное „спасибо“ донорам», — написал Михаил Охлопков.