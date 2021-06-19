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Глава Минздрава Карелии сказал теплые слова в адрес коллег в День медицинского работника

Новости. Общество
09:05, 20 Июня 2021
фото: © Минздрав Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поздравил коллег с профессиональным праздником. Дорогие коллеги!

Сегодня наш профессиональный праздник – День медицинского работника.

Как и год назад, мы отмечаем его в условиях пандемии COVID-19. Многие медицинские работники перенесли всю тяжесть инфекции на себе, некоторых уже нет с нами. Работа медиков не останавливается ни на минуту. Мы возобновили плановую помощь, активно проводим вакцинацию населения от COVID-19.

За этот год изменилось в лучшую сторону отношение жителей к работникам медицинских учреждений. Не проходит и дня, чтобы мы не получили положительных отзывов в адрес медиков.

Призываю вас к ещё большей ответственности к своему делу, к пациентоориентированности на всех этапах оказания медицинской помощи.

Сердечно поздравляю вас, дорогие коллеги, с нашим профессиональным праздником.

Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм и ответственность, чуткое и внимательное отношение к пациентам.

Желаю вам всегда оставаться верными высоким идеалам профессии. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

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