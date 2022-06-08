Глава Минздрава Карелии сравнил республику со странами, обладающими космическими технологиями

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал об оказании высокотехнологичной медицинской помощи в регионе.

Из 3594 жителей республики, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь с начала этого года, 2187 пациентов пролечены в Республиканской больнице им. В.А. Баранова, Детской республиканской больнице им. И.Н. Григовича, Республиканском перинатальном центре, Офтальмологическом центре Карелии. Об этом глава Минздрава республики Михаил Охлопков пишет на своей странице в соцсети.

«Лечение многих заболеваний зачастую требует сложных, а иногда и уникальных, технологий, самого современного оснащения, большого практического опыта и высокой квалификации врачей. Когда регион имеет возможность выполнять данные операции на своей территории, то он сопоставим со странами, обладающими космическими технологиями, а они уже прочно вошли в повседневную практику. Это не просто престиж, это реальная забота о населении. Если помощь, необходимая больному, оказывается только в федеральных клиниках, то мы направляем в Москву или Санкт-Петербург. Это единичные и эксклюзивные операции. Но вместе с тем целенаправленно мы оснащаем наши специализированные отделения медицинским оборудованием, обучаем специалистов, чтобы жители Карелии могли получать такое лечение, не выезжая за пределы республики», - пишет министр.

Ранее сообщалось, операционный стол-трансформер за 3 млн рублей купили для Пряжинской больницы Карелии.