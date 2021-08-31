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Глава Минздрава Карелии: «Умирают только не привитые»

Новости. Общество
16:40, 01 Сентября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков призывает не упустить последний шанс подготовиться к пику четвёртой волны коронавируса, рассказав о смертях в ковид-центрах республики.

По словам министра, для того чтобы выработался полноценный иммунитет к пику четвёртой волны COVID-19 (через 21 день после второй прививки) остались считанные дни для вакцинации. В последующем вакцинация будет не столь эффективна, потому что пик заболеваемости совпадёт с началом формирования иммунитета. И вы в не полной мере будете защищены от ковида. Об этом глава Минздрава республики Михаил Охлопков пишет на своей странице в соцсети.

«А пока мы видим ситуацию, когда в стационары поступают превалирующее большинство не привитых граждан, а умирают только не привитые», — отмечает министр.

Так, в Медвежьегорской ЦРБ умерла 90-летняя пациентка. По словам главного врача, долгое время она лежала дома. Родственники почти неделю находились дома, не обращаясь за медпомощью. В итоге — все были госпитализированы с тяжёлой формой ковида, а бабушка умерла.

В Республиканской инфекционной больнице находится девушка 19 лет в тяжёлом состоянии на ИВЛ с 80% поражением лёгких. Главный врач сообщила, что девушка долго отказывалась от госпитализации.

«В каждой районной больнице таких случаев — десятки. Сегодня ситуация с распространением ковида усложняется. В стационарах 50-60% тяжёлых больных, те, кто при появлении первых симптомов не обратился к врачу или не привился. Давайте не искушать судьбу! Сегодня для всех доступны качественные вакцины, мы всё делаем для того чтобы можно было быстро вакцинироваться. Используйте последние дни для эффективной вакцинации», — призывает Михаил Охлопков.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три смерти пациентов от коронавирусной инфекции. Общее число смертей – 782 человека.

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