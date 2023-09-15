Глава Минздрава Карелии: «вакцины от этого вируса пока нет»

Михаил Охлопков рассказал о вероятной очередной проблеме, нарастающей на юге.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о вспышке вируса, который ВОЗ считает самым смертельным в мире и который, как полагают эксперты, мог стать реальной опасностью для человечества после коронавируса.

«В Индии зафиксирована вспышка серьёзного заболевания, вызванного вирусом Нипах. Два человека погибли, а ещё пять заболели, включая ребёнка. Прошло тестирование более 700 человек. Введён локальный локдаун», — написал глава республиканского Минздрава.

По словам министра, впервые вирус выявили в 1999 году во время массовой болезни среди фермеров-свиноводов в Малайзии. Вирус пришёл к человеку от летучих мышей, он может передаваться людям от других людей и от зараженных животных. В числе первых симптомов заражения наблюдается головная боль, сонливость, затем в некоторых случаях развивается острый респираторный синдром и воспаление мозга, часто все заканчивается комой.

«Вирус Нипах не поддаётся лечению, смертность от него составляет 75%. Вакцины от этого вируса пока нет, больным оказывается поддерживающая терапия», — констатировал Михаил Охлопков, добавив, впрочем, что сейчас в России стоит начинать бояться кори, заболеваемость которой с начала года выросла в 200 раз.