Глава Минздрава Карелии высказался о вызвавшем панику новом штамме ковида

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о новом штамме коронавируса В 1.1.529.

Новый штамм коронавируса В 1.1.529 получил официальное название в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». Об этом рассказал в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Глава Минздрава отметил высокую скорость передачи нового штамма. Также он предположил, что имеющиеся у людей антитела не смогут остановить новую разновидность ковида.

«Индекс репродукции этого штамма в два раза выше установившейся нормы, он передается гораздо быстрее, чем „Дельта“. У него более 50 отличий от китайского варианта, 34 из них — в спайк-протеинах, которые служат ключом к клеткам человека. Это означает, что у коронавируса появился новый ключ, и наши антитела, возможно, не остановят его», — сообщил Охлопков.

«Сейчас аэропорт Йоханесбурга похож на растревоженный улей, иностранцы спешат срочно вернуться на родину, пока сообщение с ЮАР не закрылось совсем. В ЮАР уровень вакцинации лишь 24%, страна фактически — полигон для новых штаммов. Прошу всех, кто еще не вакцинировался, сделать это без промедления», — резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 в республике инфекция унесла жизни 1073 человек.