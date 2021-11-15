890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Стало точно известно, когда от коронавируса начнут вакцинировать подростков 2
26.11.2021 20:30

Глава Минздрава Карелии высказался о вызвавшем панику новом штамме ковида

Новости. Общество
12:45, 27 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о новом штамме коронавируса В 1.1.529.

Новый штамм коронавируса В 1.1.529 получил официальное название в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». Об этом рассказал в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Глава Минздрава отметил высокую скорость передачи нового штамма. Также он предположил, что имеющиеся у людей антитела не смогут остановить новую разновидность ковида.

«Индекс репродукции этого штамма в два раза выше установившейся нормы, он передается гораздо быстрее, чем „Дельта“. У него более 50 отличий от китайского варианта, 34 из них — в спайк-протеинах, которые служат ключом к клеткам человека. Это означает, что у коронавируса появился новый ключ, и наши антитела, возможно, не остановят его», — сообщил Охлопков.

«Сейчас аэропорт Йоханесбурга похож на растревоженный улей, иностранцы спешат срочно вернуться на родину, пока сообщение с ЮАР не закрылось совсем. В ЮАР уровень вакцинации лишь 24%, страна фактически — полигон для новых штаммов. Прошу всех, кто еще не вакцинировался, сделать это без промедления», — резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 в республике инфекция унесла жизни 1073 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2021-11-27 12:57:43
Сколько можно жути нагонять ? Врачам надо лечить , а людям жить спокойно . Паниковать надо меньше чиновникам и больше работать .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)
21.11.2021, 15:12
«Домики для бомжей и крыс»: новые закрытые постройки для сбора мусора возмутили жителей Петрозаводска
22.11.2021, 15:33
Три улицы связали новый микрорайон Петрозаводска с городом (ФОТО)

Аналитика

26.11.2021 17:08
Капитал
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
Для получения QR-кода после выздоровления, необходимо не только обратиться к врачу, но и иметь подтверждение заболевания по результатам проведенных тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Чичин в розыске 2
25.11.2021 15:49
«Давайте следить за качеством воды вместе»
25.11.2021 08:10
Дмитрий Фабрикантов: «Нужно отталкиваться от потребностей людей»
24.11.2021 10:33
Вся аналитика

Чтиво

25.11.2021 15:11
Личное мнение
«Антиваксеры» как новые «внутренние враги» 12
Зачем Росздравнадзор решил выявлять в соцсетях противников вакцинации?
Вы уволены! 8
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»