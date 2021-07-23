Глава Минздрава оценил риск заразиться коронавирусом через кондиционер

Глава Минздрава Михаил Мурашко: риск заразиться коронавирусом через кондиционер выше, чем при проветривании.

Рисков заразиться коронавирусом при использовании кондиционеров в закрытом пространстве, где находятся люди, больше, чем при проветривании, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время прямого эфира «Разберемся в вакцинах вместе» российского общества «Знание». Об этом сообщает РИА Новости.

В помещении при использовании сплит-систем циркулирует и охлаждается только внутренний воздух, а при открытом окне воздух обновляется.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что самая большая опасность в жару — это перепад температур. Поэтому стоит быть очень осторожными с кондиционерами.