Глава Минздрава рассказала, какими будут цены на лекарства

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что угрозы повышения цен на лекарства в России нет.

"Опыт 2015-2017 годов показывает, что даже когда у нас достаточно высокий был уровень инфляции, у нас цены были стабильными на лекарства. Причем и на отечественные, и на зарубежные, на все стоимостные сегменты. Поэтому опасений у нас в этом плане нет",- сказала Скворцова РИА Новости.

Она отметила, что в РФ "специально введены цены, предельно зарегистрированные на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты".