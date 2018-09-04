Глава Минздрава рассказала, какими будут цены на лекарства

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Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что угрозы повышения цен на лекарства в России нет.
"Опыт 2015-2017 годов показывает, что даже когда у нас достаточно высокий был уровень инфляции, у нас цены были стабильными на лекарства. Причем и на отечественные, и на зарубежные, на все стоимостные сегменты. Поэтому опасений у нас в этом плане нет",- сказала Скворцова РИА Новости.
Она отметила, что в РФ "специально введены цены, предельно зарегистрированные на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты".
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