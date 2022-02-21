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Глава Минздрава РФ объявил о смене протоколов лечения при омикроне

Новости. Общество
22:00, 23 Февраля 2022
фото: "Столица на Онего"

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Протоколы лечения коронавирусной инфекцией после появления омикрон-штамма коронавируса поменялись.

Сегодня медицинскую помощь ковидным больным удается оказывать максимально эффективно, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Россия-24».

«Да, [протоколы] поменялись. Есть ряд препаратов, которые при „омикроне“ менее эффективны, они исключены из протоколов лечения. Есть те, которые показали свою высокую эффективность и при „омикроне“ <…>. Идет накопление данных, и очень важно медицинские знания своевременно пополнять. И эти методические рекомендации [Минздрава по лечению и профилактике ковида] уже полностью обобщают тот накопленный опыт, в том числе и зарубежный, и российский опыт, позволяют максимально эффективно оказать помощь», — сказал глава Минздрава РФ в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Ранее Минздрав РФ утвердил обновленную пятнадцатую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В частности, в связи с распространением штамма «омикрон» были выделены приоритетные группы пациентов для амбулаторного лечения.

Ранее сообщалось, в Карелии выявлено 548 случаев омикрона.

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