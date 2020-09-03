Глава Минздрава России: Достигнутые результаты в здравоохранении Карелии беспрецедентны

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил достижения медицины Карелии.

На итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики федеральный министр прокомментировал результаты, которые достигла республика. В первую очередь, это касалось показателей смертности в Карелии. Так, младенческая смертность с 2013 года сократилась более чем в два раза. А коэффициент общей смертности снизился почти на 3 процента и достиг минимального значения за последние 20 лет.



"Показатели младенческой смертности сегодня в Карелии в 1,5 раза ниже, чем по России. И прирост общей смертности небольшой – 1,5 процента, несмотря на пандемию коронавируса. Это ниже средних общемировых, общероссийских показателей", – отметил Мурашко.



Среди острых вопросов, которые остаются перед сферой здравоохранения Карелии после завершения работы Госкомиссии, глава Минздрава РФ назвал строительство нового онкологического диспансера. По его словам, решение по возведению этого важного для республики учреждения здравоохранения пока не принято. Минфин России не поддержал заявку Карелии.



"Если есть возможность, просим поддержать строительство онкодиспансера", – обратился министр здравоохранения к членам Госкомиссии.