Глава Минздрава России рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только при ревакцинации

Минздрав РФ внесет изменения в методические рекомендации по использованию вакцины против коронавируса.

Вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только при ревакцинации, соответствующие изменения в методических рекомендациях выйдут в субботу, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области. Об этом пишет сегодня ТАСС.

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: „Спутник Лайт“ использовать только для повторной вакцинации», — сказал Мурашко.

Для первой прививки, как отметил министр здравоохранения РФ, по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».