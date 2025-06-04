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Глава МВД Карелии наградил студента, который определил место захоронения красноармейца

Новости. Общество
13:45, 07 Июня 2025

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В министерстве внутренних дел Карелии прошло торжественное награждение студента ПетрГУ.

Министр внутренних дел республики Дмитрий Сергеев вручил благодарность третьекурснику Института истории, политических и социальных наук Никите Раугияйнену.

Студент помог правоохранителям найти место захоронения красноармейца.  В МВД рассказали, что ранее к ним обратились родственники бойца Красной Армии, погибшего во время Советско-финской войны 1939–1940 годов. Родные бойца просили помочь установить место захоронения своего предка. Были известны только фамилия, имя и отчество погибшего.

Никита Раугияйнен под руководством доцента Ивана Савицкого провел исследование. Он смог оперативно и точно определить, что солдат был похоронен на территории Финляндии. 

Министр внутренних дел выразил благодарность как самому студенту, так и его научному руководителю. В Петрозаводский государственный университет направлено письмо с просьбой поощрить их на уровне вуза.

 

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