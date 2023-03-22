Глава МВД Карелии назвал количество дел о дискредитации российской армии

В Карелии в 2022 году было возбуждено 3 уголовных дела по закону о распространении фейков об использовании вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщил сегодня в парламенте глава ведомства Дмитрий Сергеев.

«В 2022 году возбуждено 3 уголовных дела по фактам публичного распространения заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ. По материалам оперативно-розыскной деятельности возбуждено 4 уголовных дела в отношении трех лиц по фактам публичных действий, направленных на дискредитацию вооруженных сил РФ. Также выявлено порядка 10 дел административного производства», — сказал министр.