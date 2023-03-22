Глава МВД Карелии заявил о снижении преступности в республике

Общее число зарегистрированных преступлений в Карелии в 2022 году сократилось на 13% по сравнению с 2021 годом.

За прошлый год в республике было зарегистрировано 11850 преступлений.

Об этом сообщил сегодня в парламенте республики министр внутренних дел Дмитрий Сергеев.

По его словам, две трети от общего числа преступлений составляют посягательства на собственность. В отчетном периоде их число сократилось на 15,7%.

Кроме того, на 18,8% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, и на 26,7% снизилась уличная преступность.

Также министр отметил повышение раскрываемости преступлений. Общее число нераскрытых преступлений сократилось на 20%.