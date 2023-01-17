Глава МВД Карелии заявил о снижении преступности в республике

В Карелии в 2022 году было зарегистрировано 11850 преступлений, что на 13% меньше, чем в 2021 году.
Об этом сообщил министр внутренних дел республики Дмитрий Сергеев.
По его словам, две трети от общего числа преступлений составляют посягательства на собственность, но и их количество в прошлом году сократилось почти на 16%.
Почти на 19% сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе уличная преступность снизилась на 26,7%. Большинство таких правонарушений составили кражи из магазинов, торговых центров и иных объектов розничной торговли.
Кроме того, сократилось количество несовершеннолетних, ставших участниками преступлений.
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