Глава МВД Карелии заявил о снижении преступности в республике

В Карелии в 2022 году было зарегистрировано 11850 преступлений, что на 13% меньше, чем в 2021 году.

Об этом сообщил министр внутренних дел республики Дмитрий Сергеев.

По его словам, две трети от общего числа преступлений составляют посягательства на собственность, но и их количество в прошлом году сократилось почти на 16%.

Почти на 19% сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе уличная преступность снизилась на 26,7%. Большинство таких правонарушений составили кражи из магазинов, торговых центров и иных объектов розничной торговли.

Кроме того, сократилось количество несовершеннолетних, ставших участниками преступлений.