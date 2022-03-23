Глава МВД назвал размер зарплаты сотрудников ППС в Карелии

Острый дефицит кадров в патрульно-постовой службе Карелии объясняется низким уровнем зарплаты.

Об этом сообщил врио главы МВД Максим Корепов на сегодняшнем заседании парламента, где он выступил с отчетом о работе ведомства.

По его словам, в ППС сейчас вакантно 24% должностей, не хватает 94 сотрудника.

«Сотрудники ППС в большинстве своем состоят на должностях младшего начсостава, что подразумевает невысокую заработную плату, и это является одним из факторов, препятствующим ее комплектованию. В настоящее время зарплата стажера на должности полицейского ППС составляет порядка 22 тыс. рублей», — объяснил Максим Корепов.

Он обратился к парламенту с просьбой подготовить законодательную инициативу для оказания дополнительных мер социальной поддержки сотрудников патрульно-постовой службы.