Глава Олонецких заводов в Петрозаводске остался без ядра (ФОТО)

На памятнике Карлу Гаскойну в столице Карелии неизвестные оторвали ядро.

Один из постоянных читателей «Столицы на Онего» рассказал о том, что на памятнике Чарлзу Гаскойну на проспекте Карла Маркса в Петрозаводске отсутствует одно из ядер, лежавших рядом с пушками, вместе с самим памятником составляющих элементы композиции.

Ядро, действительно, оказалось свергнуто с постамента и лежало рядом, на земле, прикованное огромной цепью.

Что заставило приваренное к постаменту тяжелое ядро оставить место пребывания и спуститься на землю, пока остается загадкой.