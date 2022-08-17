Глава Олонецких заводов в Петрозаводске остался без ядра (ФОТО)

На памятнике Карлу Гаскойну в столице Карелии неизвестные оторвали ядро.
Один из постоянных читателей «Столицы на Онего» рассказал о том, что на памятнике Чарлзу Гаскойну на проспекте Карла Маркса в Петрозаводске отсутствует одно из ядер, лежавших рядом с пушками, вместе с самим памятником составляющих элементы композиции.
Ядро, действительно, оказалось свергнуто с постамента и лежало рядом, на земле, прикованное огромной цепью.
Что заставило приваренное к постаменту тяжелое ядро оставить место пребывания и спуститься на землю, пока остается загадкой.
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