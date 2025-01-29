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Глава Олонецкого района Вадим Мурый отмечает юбилей

Новости. Общество
14:40, 30 Января 2025
фото: © Сергей Киселев / VK

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Вадим Мурый отмечает юбилей 30 января.

Глава Олонецкого района Вадим Мурый 30 января отмечает юбилей, сообщил в личном профиле министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев.

По его словам, за время работы Вадим Николаевич зарекомендовал себя как компетентный и целеустремленный лидер, способный успешно справляться с задачами любого уровня сложности и вносить значительный вклад в развитие района.

«Вадим Николаевич, сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем! Пусть этот день станет новой отправной точкой для еще больших побед и свершений.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и процветания. Пусть каждый день приносит радость, а все Ваши начинания увенчаются успехом!», — написал Сергей Киселев.

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