Глава Олонецкого района Вадим Мурый отмечает юбилей

Вадим Мурый отмечает юбилей 30 января.

Глава Олонецкого района Вадим Мурый 30 января отмечает юбилей, сообщил в личном профиле министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев.

По его словам, за время работы Вадим Николаевич зарекомендовал себя как компетентный и целеустремленный лидер, способный успешно справляться с задачами любого уровня сложности и вносить значительный вклад в развитие района.

«Вадим Николаевич, сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем! Пусть этот день станет новой отправной точкой для еще больших побед и свершений.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и процветания. Пусть каждый день приносит радость, а все Ваши начинания увенчаются успехом!», — написал Сергей Киселев.