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Глава Отделения ПФР ответит на вопросы жителей Карелии

Новости. Общество
18:20, 24 Января 2022
фото: © ОПФР по РК

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Управляющий Отделением ПФР по Карелии Юлия Ермакова проконсультируют жителей республики по вопросам пенсионного и социального законодательства.

Во вторник, 25 января, Пенсионный фонд проводит очередную горячую линию. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Социальный консультант», организованного Общественной палатой Карелии и Отделением ПФР.  Жителей республики проконсультируют по вопросам пенсионного и социального законодательства и работы Пенсионного фонда в регионе.

На вопросы граждан ответит управляющий Отделением ПФР Юлия Валерьевна Ермакова.

Задать вопросы можно 25 января   с 11.00 до 13.00 ч. по номеру  в Петрозаводске:  (814-2) 79-59-14.

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