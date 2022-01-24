Глава Отделения ПФР ответит на вопросы жителей Карелии

Управляющий Отделением ПФР по Карелии Юлия Ермакова проконсультируют жителей республики по вопросам пенсионного и социального законодательства.

Во вторник, 25 января, Пенсионный фонд проводит очередную горячую линию. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Социальный консультант», организованного Общественной палатой Карелии и Отделением ПФР. Жителей республики проконсультируют по вопросам пенсионного и социального законодательства и работы Пенсионного фонда в регионе.

На вопросы граждан ответит управляющий Отделением ПФР Юлия Валерьевна Ермакова.

Задать вопросы можно 25 января с 11.00 до 13.00 ч. по номеру в Петрозаводске: (814-2) 79-59-14.