Жителям Карелии расскажут о пенсионном и социальном законодательстве

Управляющий Отделением Социального фонда по Карелии Юлия Ермакова ответит на вопросы жителей республики.

Во вторник, 11 июля, управляющий Отделением Социального фонда в Карелии Юлия Ермакова проведет «горячую линию». Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Жители республики смогут получить консультации, а также задать Юлии Валерьевне вопросы, касающиеся пенсионного и социального законодательства и работы клиентских служб СФР.

Звонить можно с 11.00 до 13.00 часов.

Телефон «горячей линии»: 8 (8142) 79-59-14.