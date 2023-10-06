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Глава Отделения Социального фонда ответит на вопросы жителей Карелии

Новости. Общество
11:15, 09 Октября 2023
фото: © Пресс-служба Отделения Социального фонда Карелии

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Управляющий Отделением Социального фонда Карелии Юлия Ермакова проконсультирует жителей республики по вопросам пенсионного законодательства.

Во вторник, 10 октября,  управляющий Отделением Социального фонда Карелии Юлия Ермакова проведет горячую линию по вопросам пенсионного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Жители республики смогут получить консультации, а также задать Юлии Валерьевне вопросы, касающиеся пенсионного  законодательства.

Звонить можно с 11.00 до 13.00 часов.

Телефон горячей линии: 8 (8142) 79-59-14.

 

 

 

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