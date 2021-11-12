Глава парламентского комитета по экономике не удержалась на этом посту после прихода Лиминчука

Парламент Карелии сегодня принял решение сменить председателя комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

После выборов этот пост заняла Ирина Кузичева, но теперь депутаты решили отдать его Леониду Лиминчуку.

Лиминчук был зарегистрирован депутатом позже остальных народных избранников. Он получил мандат в конце октября после того, как от него отказался Игорь Зубарев, назначенный сенатором Совета Федерации.

Лиминчук был депутатом предыдущего созыва парламента и возглавлял там комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.