Глава Петросовета подержалась за Меч Победы и «ощутила исторический масштаб славы города»

Председатель Петрозаводского городского Совета Надежда Дрейзис познакомилась с новым символом столицы Карелии — Мечом Победы.

Глава Петросовета посетила с рабочим визитом Центр Воинской Славы Петрозаводска, где ей был представлен один из новых символов карельской столицы, удостоенной в 2015 году почетного статуса «Город воинской славы», — Меч Победы. Об этом сообщили в горсовете.

«Петрозаводск — наша сила, честь, гордость. Доблестные вехи Карелии начались с Ледового побоища. Продолжились Петровскими временами. Славная история связана с участием олонецких полков и ополчения в Отечественной войне 1812 года, Крымской, Первой мировой войнах. Особая и исключительная роль — отвага, бесстрашие и самопожертвование наших земляков в Великой Отечественной войне. Когда держишь меч в руках, ощущаешь весь исторический масштаб славы нашего города. На реликвии слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». На ножнах меча высечены портреты русских полководцев, — рассказала председатель Петросовета Надежда Дрейзис.

Ранее глава Петрозаводска продемонстрировал Меч Победы.