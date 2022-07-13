Глава Петросовета подержалась за Меч Победы и «ощутила исторический масштаб славы города»

Председатель Петрозаводского городского Совета Надежда Дрейзис познакомилась с новым символом столицы Карелии — Мечом Победы.
Глава Петросовета посетила с рабочим визитом Центр Воинской Славы Петрозаводска, где ей был представлен один из новых символов карельской столицы, удостоенной в 2015 году почетного статуса «Город воинской славы», — Меч Победы. Об этом сообщили в горсовете.
«Петрозаводск — наша сила, честь, гордость. Доблестные вехи Карелии начались с Ледового побоища. Продолжились Петровскими временами. Славная история связана с участием олонецких полков и ополчения в Отечественной войне 1812 года, Крымской, Первой мировой войнах. Особая и исключительная роль — отвага, бесстрашие и самопожертвование наших земляков в Великой Отечественной войне. Когда держишь меч в руках, ощущаешь весь исторический масштаб славы нашего города. На реликвии слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». На ножнах меча высечены портреты русских полководцев, — рассказала председатель Петросовета Надежда Дрейзис.
Ранее глава Петрозаводска продемонстрировал Меч Победы.
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