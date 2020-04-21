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Глава Петросовета предложил снизить ставку единого налога на вмененный налог для предпринимателей

Новости. Экономика
17:01, 22 Апреля 2020
фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев
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Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук предложил снизить в два раза ставку единого налога на вмененный налог для малого и среднего бизнеса из-за коронавируса.

"Вынужденный режим самоизоляции, безусловно, внес серьезные коррективы в привычный уклад жизни россиян. При этом, при всех положительных моментах, связанных с профилактикой распространения заболевания, карантин имеет ряд серьезных негативных последствий, в первую очередь, для экономики. В связи с приостановкой деятельности предприятий первыми "жертвами" экономических последствий коронавируса стали организации малого и среднего бизнеса. Множество сотрудников и владельцев небольших коммерческих фирм и предприятий, оказались сегодня без работы, а значит и без средств к существованию. В этих непростых условиях мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать данный сектор петрозаводской экономики. В первую очередь нужно позаботиться о сохранении рабочих мест и своевременной выплаты заработной платы", - уверен Геннадий Боднарчук.

Среди необходимых мер - снижение ставки ЕНВД для малого и среднего бизнеса Петрозаводска в два раза.

Подробнее об инициативах председателя Петрозаводского городского совета читайте в интервью Боднарчука.

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