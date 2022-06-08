Глава Петрозаводска: «Есть ли место лошадям на Онежской набережной в День города?»

Владимир Любарский запустил опрос о выгуле лошадей на набережной столицы Карелии.

Мэр города на своей странице в соцсети обратился к петрозаводанам с вопросом о том, разрешать ли выгул лошадей в центральной части Петрозаводска – на Онежской набережной – в День города или нет.

«По правилам благоустройства, утвержденным депутатами Городского Совета еще в 2014 году «разрешается проведение аттракционов по катанию на лошадях (пони) и других вьючных или верховых животных организациям и физическим лицам» в четырех парках Петрозаводска — это Прибрежный парк, Приозерный парк, Парк им. 50-летия Пионерской организации и Парк Якорный. В принципе, Онежская набережная – это территория и так закрытая для подобных увеселений. Но в обычные дни излишней строгости к владельцам лошадей никто не проявляет. Вот День города - иная история. Людей на набережной будет много, в том числе семей с детьми, о безопасности которых нам тоже нельзя забывать», - пишет Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска предложил горожанам проголосовать, ответив на вопрос: «Есть ли место лошадям на Онежской набережной в День города, а, может быть, и в обычные дни?».

«Оговорюсь, мы не собираемся махать шашкой по данной ситуации, но ваше мнение обязательно учтем, так что голосуйте», - отметил мэр.

Ранее горожане пожаловались на состояние городской набережной, где гуляют лошади.