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Глава Петрозаводска и экоактивистка устроят дискуссию о застройке Кургана в Agriculture club

Новости. Общество
09:57, 10 Февраля 2022
фото: © Agriculture club

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Владимир Любарский и Анастасия Неровная в рассаднике культуры обсудят тему строительства кластера зимних видов спорта на Кургане — излюбленном месте отдыха горожан.

В паблике Agriculture club опубликован пост о самой актуальной и горячей теме этой зимы — о планах строительства на Кургане кластера зимних видов спорта.

Клуб Agriculture решил предоставить свою площадку в качестве места для городской дискуссии на эту тему и провести прямую трансляцию встречи в своем паблике.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский и экоактивистка Анастасия Неровная будут защищать каждый свою позицию.

Тему обсудят в формате диалога о том, нужно ли строить кластер, что из себя представляет проект, сколько деревьев будет вырублено в случае, если кластер будет строиться? Будет ли у горожан свободный доступ на любимый Курган?

Модератором встречи выступит руководитель Agriculture club Наталья Ермолина. 

По информации организаторов встречи, вход на вечер будет свободный, но по регистрации через ТаймПад, так как это связано с ковидными ограничениями.

«Если вам не хватит места в зале, специально для вас мы организовали онлайн-трансляцию, она появится на стене нашего сообщества сразу после начала встречи», — сообщается в паблике клуба.

Улягутся страсти или только распалятся, выяснится 15 февраля в 19.00 в рассаднике культуры Agriculture club на ул. Коммунальная, 20-б.

Напомним, в Петрозаводске планируют вырубить несколько гектаров городских лесов под кластер зимних видов спорта. Планы строительства кластера вызвали обеспокоенность велоактивистов, любителей скандинавской ходьбы и защитников природы.

На первом заседании рабочей группы по вопросам строительства кластера представители власти и общественности Карелии договорились о поиске компромиссных вариантов строительства Кластера для развития зимних видов спорта на территории РСК «Курган» в Петрозаводске.

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Комментарии

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Беня
2022-02-10 12:07:42
По мне любой биатлон фигня, если он не танковый :)
Никита
2022-02-10 11:36:27
Чиновник прет как танк . Чьи интересы он отстаивает ? Одно ясно , не горожан .
дядя Владик
2022-02-10 12:07:42
Никита, Вы ещё наверное не поняли, что из себя представляет этот чиновник.
За всю свою сущность, не встречал более порядочного градоначальника, чем В.Любарский. Вы просто привыкли, что интересы обязательно отстаиваются чьи то, но только не горожан.
Беня
2022-02-10 12:02:23
Никита, в первую очередь он совершает "противоторпедный маневр" во избежание неприятностей себе любимому. А вы бы поступили иначе? :)
Никита
2022-02-10 12:22:46
Беня, это и видно , не поможет , где- нибудь проколется всеравно . Чтобы потом свалить и свалить на Настеньку .
Os
2022-02-10 11:19:05
Сколько, интересно, будет стоить содержание кластера ежегодно? Не уйдет ли на него весь бюджет Карелии, это же огромная территория, которая не будет приносить доход.
Никита
2022-02-10 11:34:31
Os, в Сочи все обьекты проставают , приходят в упадок , на экскурии отдыхающих из санаториев возят , а спортом для местных жителей даже и не пахнет . Такой же висяк втюхают на баланс Карелии а горожанам не будет ни спорта , ни отдыха .
Милки Вэй
2022-02-10 11:14:06
Я за застройку!
горский еврей
2022-02-10 11:13:05
Неужели другой площадки не нашлось для дискуссии. С кем решать будущее Кургана, с Ермолиной? Кто она такая, принцесса Диана? Или Фукс с экоактивисткой Неровной. Место они предоставили. А где депутаты, где народ? Любарскому если потребуется стадион нетрудно собрать.Агрекалч себе ровню с мэром нашли.
Беня
2022-02-10 12:06:38
горский еврей, если вам нравится мерзнуть, можете митингануть на стадионе. А мне больше нравится прагматический подход с каким-нибудь отапливаемым помещением :)
карел
2022-02-10 11:04:09
Настя, респект !!! Готовься с цифрами и документами и победа тебе обеспечена . За тобой сила , горожане и здравый смысл , у противников пустота и деньги . , пустые лозунги и призывы .
Сеня
2022-02-10 10:18:52
Хе Хе пользуясь случаем , хочется отметить гражданскую позицию Анастасии Неровной , пожелать ей удачи в отстаивании интересов горожан . Уверен победа будет за ней , ибо правда и здравый смысл восторжествуют , а горожане отстоят Курган от варварства ..
dikas
2022-02-10 11:03:00
Сеня, не нужно обобщать и говорить за всех горожан.На месте Любарского, вообще бы не вступал с ними в диалог.Не по сеньке шапка.
Сеня
2022-02-10 11:14:40
dikas, хе хе , да вы что ? Я бы на ее месте не связывался с напер сточниками . А она просто герой , честь ей и хвала . .
горский еврей
2022-02-10 11:49:22
Сеня, Если клуб agriculture позиционирует себя рассадником культуры, зачем приглашать к себе наперсточников, как вы выражаетесь.Понятное дело, что на встрече будут присутствовать представители бизнеса, спонсоры заинтересованные в застройке кластера.
Не лучше бы было позвать какого нибудь старого вепса-сказителя, чтобы тот смог поведать на творческом вечере что-нибудь такое, что касается их компетенции.
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