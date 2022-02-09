Глава Петрозаводска и экоактивистка устроят дискуссию о застройке Кургана в Agriculture club

Владимир Любарский и Анастасия Неровная в рассаднике культуры обсудят тему строительства кластера зимних видов спорта на Кургане — излюбленном месте отдыха горожан.

В паблике Agriculture club опубликован пост о самой актуальной и горячей теме этой зимы — о планах строительства на Кургане кластера зимних видов спорта.

Клуб Agriculture решил предоставить свою площадку в качестве места для городской дискуссии на эту тему и провести прямую трансляцию встречи в своем паблике.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский и экоактивистка Анастасия Неровная будут защищать каждый свою позицию.

Тему обсудят в формате диалога о том, нужно ли строить кластер, что из себя представляет проект, сколько деревьев будет вырублено в случае, если кластер будет строиться? Будет ли у горожан свободный доступ на любимый Курган?

Модератором встречи выступит руководитель Agriculture club Наталья Ермолина.

По информации организаторов встречи, вход на вечер будет свободный, но по регистрации через ТаймПад, так как это связано с ковидными ограничениями.

«Если вам не хватит места в зале, специально для вас мы организовали онлайн-трансляцию, она появится на стене нашего сообщества сразу после начала встречи», — сообщается в паблике клуба.

Улягутся страсти или только распалятся, выяснится 15 февраля в 19.00 в рассаднике культуры Agriculture club на ул. Коммунальная, 20-б.

Напомним, в Петрозаводске планируют вырубить несколько гектаров городских лесов под кластер зимних видов спорта. Планы строительства кластера вызвали обеспокоенность велоактивистов, любителей скандинавской ходьбы и защитников природы.

На первом заседании рабочей группы по вопросам строительства кластера представители власти и общественности Карелии договорились о поиске компромиссных вариантов строительства Кластера для развития зимних видов спорта на территории РСК «Курган» в Петрозаводске.