Глава Петрозаводска поручила запустить новый автобусный маршрут

Жители города продолжают жаловаться на работу общественного транспорта.

В ходе городской планерки 29 декабря глава Петрозаводска Инна Колыхматова предложила проработать вопрос создания нового маршрута в январе 2026 года. Это связано с тем, что от петрозаводчан продолжают поступать жалобы на общественный транспорт города. За минувшую неделю горожане жаловались на работу маршрутов № 17, № 21 и № 19.

— Если подумать с учетом поступления новых автобусов, проработать вопрос создания нового маршрута с учетом жалоб горожан. Подумать, — поручение дала Инна Колыхматова.

Первый заместитель мэра Петрозаводска Михаил Ершов отметил, что работа с перевозчиками ведется. На поручение Инны Колыхматовой он отреагировал лаконично:

— Принято, сделаем, — сказал он.

Напомним, десять новых автобусов, выпущенных компанией «СИМАЗ», с января 2026 года начнут обслуживать петрозаводчан.