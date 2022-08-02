Глава Петрозаводска ищет умельца, который вскроет замки молодоженов на мосту в центре города

Владимир Любарский рассказал, как будет проходить благоустройство парков Французский Пруд и Зарецкий, где от замков молодоженов придется освободить мост, чтобы провести его реставрацию.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский сообщил, что правительством Карелии выделило субсидию на социально-экономическое развитие города, в связи с чем будет выполнено благоустройство парков Французский Пруд и Зарецкий.

«Французский Пруд и Зарецкий — по сути, единое пространство, которое любят горожане: русло реки, арочные мосты, детская и спортивная площадки. Кто-то сюда приходит на свидания, а кто-то гуляет с детьми. И всё это — в центре Петрозаводска. Знаковое и значимое место для горожан.

В этом году здесь начнется благоустройство сразу нескольких объектов», — сообщил Владимир Любарский.

В ближайшее время, по словам главы Петрозаводска, подрядчик обустроит пешеходные дорожки у скульптуры «Фавн», отремонтирует смотровую площадку с устройством подпорной стенки, замостит ее гранитными плитами и установит скамейки, а также отсыпет пешеходную дорожку к зданию музея «Кижи».

«А еще компания приведет в порядок Зарецкий и Французский мосты, на состояние которых не раз обращали внимание жители. Подрядчик восстановит бетонное основание переправ, замостит их гранитной брусчаткой, укрепит откосы. Приведут в порядок и перила мостов. Кстати, для качественной реставрации с них нужно будет снять множество замков, которыми когда-то были скреплены супружеские узы многих наших горожан. Не хотелось бы превращать всё это в металлолом. Обратимся к бизнесу, вдруг найдется умелец, который сможет вскрыть замки, не ломая. После установим в парке специальный арт-объект для таких свадебных традиций и перевесим замки на него», — написал Любарский.

Еще один объект — спортплощадка тоже не осталась без внимания главы города. Здесь в ближайшее время, по его словам, заменят искусственное покрытие и отремонтируют ограждение.

«Безусловно, всем нам хотелось бы масштабного благоустройства в этом замечательном месте. Соответствующий проект у города есть, но он требует достаточно большого финансирования. Поэтому мы разбили его реализацию на этапы. И первый из них уже скоро завершится. По контракту все вышеперечисленные работы должны быть выполнены до 30 октября», — сообщил Владимир Любарский.