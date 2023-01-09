Глава Петрозаводска: «Искусственный интеллект видит Петрозаводск с елкой и салютом»

Владимир Любарский назвал победителя конкурса «Новогодний Петрозаводск глазами нейросети».

Мэр города Владимир Любарский подвел итоги конкурса рисунков, который он запустил 31 декабря. Участники должны были создать свои работы с помощью нейросети.

«Друзья, судя по вашим реакциям на конкурс города глазами нейросетей, искусственный интеллект видит Петрозаводск с елкой и салютом. Эти атрибуты чаще других встречаются на присланных картинках. А вообще, нейросети затягивают: получил под постом очень занятные иллюстрации. Жаль, описания добавили не все», - пишет глава Петрозаводска.

Победителем конкурса стал Антон Богоев.