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Глава Петрозаводска извинился перед водителем, которому попал под машину

Новости. Общество
11:21, 14 Ноября 2021
фото: кадр из видео © САМПО ТВ 360º

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Прооперированный после ДТП глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, за что попросил прощения у водителя, которому попал под колеса.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что созвонился с водителем, которому повредил машину.
«Извинился - извинения приняты. С ремонтом, говорит, сам справлюсь. Это, конечно, не так существенно по сравнению с переживаниями, которые доставил человеку. В общем, разобрались», - написал глава города.

В понедельник, по словам Любарского, он будет «отрабатывать перемещение на местности с применением временных подмышечно-ножных опор – костылей».

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара.


ГИБДД Карелии

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Комментарии

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Полезный
2021-11-14 13:07:46
Это учетное дтп. Почему на освидетельствован на алкоголь ?
Изя
2021-11-14 13:38:59
Полезный, дело говорите , у ментов это обычное дело ))) :)
Hовый
2021-11-14 13:04:16
Где административный протокол ? Или всё схвачено ?
Серж
2021-11-14 12:31:00
Все бы ничего попал под машину , бывает и такое , но зачем пиар в соц.сетях устроил на своей бестолковости .с выкладыванием фото .
Гражданин
2021-11-14 12:22:08
Многие напишут гадости.
Но я скажу так: мужской поступок.
Лана Текучева
2021-11-14 12:15:28
Надо быть аккуратнее всем, и пешеходам и водителям. Особенно в этот период года, когда темно и дорога бликует. Одевайтесь в светлые тона когда снега нет. Берегите себя! :)
demari
2021-11-14 12:10:32
И все ? А где компенсация водителю ? Город заплатит ? )))
Hовый
2021-11-14 11:31:19
Извинился он.. А если бы наоборот, то обязательно бы посадил.
Гость
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