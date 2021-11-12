Глава Петрозаводска извинился перед водителем, которому попал под машину

Прооперированный после ДТП глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, за что попросил прощения у водителя, которому попал под колеса.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что созвонился с водителем, которому повредил машину.

«Извинился - извинения приняты. С ремонтом, говорит, сам справлюсь. Это, конечно, не так существенно по сравнению с переживаниями, которые доставил человеку. В общем, разобрались», - написал глава города.

В понедельник, по словам Любарского, он будет «отрабатывать перемещение на местности с применением временных подмышечно-ножных опор – костылей».

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара.



ГИБДД Карелии