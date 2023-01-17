Глава Петрозаводска: «Я не пытаюсь увести диалог «в сумерки»

Владимир Любарский объяснил, как надо общаться с ним в соцсети.

На своей странице «ВКонтакте» глава Петрозаводска Владимир Любарский объяснил пользователям соцсети правила отправки смс при общении с ним.

«Друзья, в последнее время поступает все больше аудиосообщений. К сожалению, искусственный интеллект пока некорректно расшифровывает то, что надиктовано. Прошу с пониманием отнестись, но разгадывать эти ребусы самому, с помощниками и заместителями просто нет возможности и времени. Не обессудьте», — признался Владимир Константинович.

По словам градоначальника, если вопросы не касаются экстренного реагирования, то лучше излагать их в письменном виде.

Вторая ситуация, которую затронул мэр, это теряющиеся в потоке информации важные вопросы и сообщения.

«Если Вас действительно что-то интересует — пишите в личку. Я не пытаюсь увести диалог в „сумерки“ — все, что отвечу, можно опубликовать. Но отследить вопросы, задаваемые на „стене“, элементарно не в состоянии», — объяснил Владимир Любарский.

И третий момент: не ждите быстрого ответа.

«В день приходит больше ста сообщений. Даже с учетом помощи, оказываемой коллегами, иногда невозможно не то, что сразу ответить, но даже и прочесть. Кроме того, ВКонтакте устроен таким образом, что при превышении определенного лимита сообщений, дальнейшая их отправка ограничена. Поэтому прошу относиться с пониманием и к тому, что ответ может быть дан не сразу», — написал Любарский с надеждой на конструктивное сотрудничество.