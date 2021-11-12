Глава Петрозаводска на ходунках вышел на трассу «Фонтаны» (ФОТО)

Владимир Любарский с загипсованной ногой пришел инспектировать подготовку трассы «Фонтаны» к лыжному сезону.

На своей странице глава города написал, что идет активная подготовка лыжной трассы «Фонтаны» к «высокому сезону».

«5 декабря стартует городской фестиваль «Зимние фонтаны», который традиционно объединяет любителей лыжного спорта и здорового образа жизни. По выходным участникам фестиваля предлагается совершить прогулки по лыжной трассе и поставить отметку в карточке. Предварительная регистрация будет проходить с 29 ноября по 3 декабря с 10.00 до 15.00 в здании рядом с кафе в начале трассы. А первую в этом сезоне отметку за прогулку можно будет получить 5 декабря. Традиционный розыгрыш призов для лауреатов конкурса и закрытие фестиваля «Зимние фонтаны» пройдут 2 апреля», - сообщил Владимир Любарский.

Любарский, как и обещал, сегодня побывал на месте, встретился со своими коллегами и горожанами.

«В этом сезоне планируется увеличить количество мест на автомобильной стоянке у трассы. Подвоз грунта для формирования площадки на сегодняшний день завершен, сейчас территорию ровняет специализированная техника. Это позволит увести в дни пиковой нагрузки автомобили, которые нередко паркуют прямо на дороге между Кукковкой и Древлянкой», - сказал градоначальник.

Кроме того, на объекте, по словам главы Петрозаводска, продолжается восстановление электроосвещения, вышедшего из строя в результате аварии на сетях. Через несколько недель фонари обещали включить.

«Еще один вопрос, справедливо волнующий горожан, - расположение трансформаторной подстанции. Очевидно, что ее надо переносить из зоны стартового городка на парковку – этим займемся уже в следующем году», - пообещал мэр.

Обновление самой трассы будет вестись в три этапа: до развилки, до первого фонтана, до второго фонтана. После разработки ПСД будем постепенно приводить объект в соответствие.

«Ходят необоснованные слухи о планах по асфальтированию трассы. Этого не будет! Еще раз говорю: ключевое предназначение «Фонтанов» - семейный спортивный досуг. В идеале мы должны сделать трассу круглогодичной - чтобы пешеход, велосипедист и человек со скандинавскими палками не мешали друг другу и могли прогуляться до второго фонтана. Продолжим диалог с инициативной группой и всеми заинтересованными сторонами за круглым столом», -сообщил Любарский.

На фото глава города запечатлен на ходунках. Тк ему приходится передвигаться после операции, сделанной после ДТП.

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара, за что впоследствии был оштрафован на 500 рублей.