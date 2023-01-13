Глава Петрозаводска на велосипеде прокатился по льду Онего (ВИДЕО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский в соцсети поделился опытом велосипедных прогулок по льду Онежского озеро.

Глава карельской столицы Владимир Любарский на своей странице в социальной сети рассказал о велосипедной прогулке по льду Петрозаводской губы Онежского озера.



«Было хорошо на Онего. До Ивановского маяка не дошел - ребята из КРПСС подсказали, что может быть чревато, лед тонковат. Не стал рисковать, заехал за острова, но там уже торосы-заносы. А у меня велосипедный опыт так себе, в контактных педалях так и тем более. Надо их открутить пожалуй, поставить обычные и не выпендриваться. Если кто уже катал все-таки до маяка - напишите», - рассказал Любарский.



Напомним, в прошлом году глава Петрозаводска проехал на велосипеде 100 километров в честь столетнего юбилея ветерана войны.