Глава Петрозаводска наградила принимавших участие в создании памятника первой российской паровой машины

Инна Колыхматова наградила тех, кто внес вклад в создание скульптурной композиции «Паровая машина».

В здании городской администрации глава Петрозаводска Инна Колыхматова наградила всех, кто принимал участие в создании скульптурной композиции «Паровая машина». Ее установили ко дню машиностроителя на территории ЖК «Александровский».



Благодарственными письмами отметили ООО Инженерный центр «Штрих», ООО «Онегодорстрой», ООО «Ситилинк», ООО «Лайф инжиниринг» и индивидуального предпринимателя Алексея Шабельникова.



В создании нашей новой достопримечательности принимали участие металлурги и архитекторы, строители и работники сферы жилищно-коммунального хозяйства, историки и краеведы. Я благодарю всех, кто внес частичку своего труда в создание памятника

— поделилась Инна Колыхматова.