Глава Петрозаводска написал стихотворение про скорую победу над травмой

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский, сломавший ногу в ДТП, намерен вскоре отложить в сторону трость.

Владимир Любарский прошел обследование, которое позволило ему говорить о скором избавлении от трости, при помощи которой он передвигается в настоящее время. Травмированная кость ноги у мэра города скрепелена пластиной и заживает. Об этом Любарский написал стихотворение и опубликовал его в соцсети.

«Я прошёл, друзья, с утра рентген ноги

Мы с ногой моею больше не враги

Две недели — и в чулан закину трость

Только крепче от пластины стала кость».

12 ноября 2021 года мэр Петрозаводска попал под автомобиль во время пробежки. Во время ДТП глава города был травмирован.