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Глава Петрозаводска назвал самые травмоопасные улицы города из-за гололеда в праздники

Новости. Общество
07:30, 10 Января 2023
фото: Ирина Меркова/ Столица на Онего

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Владимир Любарский рассказал о борьбе с уличным травматизмом в новогодние каникулы.

За новогодние праздники специалисты ЕДДС и администрации, а также глава Петрозаводска в личных сообщениях от горожан получили множество обращений из-за гололедицы. О кратких итогах, составленных на основе данных Больницы скорой медицинской помощи, Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети.

Так, наибольшее число обращений по поводу травм поступило в праздничные дни с проспекта Ленина, улиц Мелентьевой и Гоголя. Единичные обращения были с проспектов Октябрьского, Первомайского и Александра Невского, улиц Архипова, Варламова, Древлянка, Калинина, Лизы Чайкиной, Лыжной, Островского, Московской, Профсоюзов, Софьи Ковалевской и Лососинского шоссе, некоторых других.

«От «Больницы скорой медицинской помощи» получаем информацию по фактам уличного травматизма. Направляем адрес подрядчику и в управляющие компании - для организации подсыпки и недопущения повторных травм в связи с гололедными явлениями. Предусмотрена обратная связь - фото обработанных участков передаются в городскую администрацию. Ее специалисты ведут контроль за оперативностью и качеством содержания улично-дорожной сети также круглосуточно», - пояснил Любарский принцип работы администрации города по уборке с гололедом.

Мэр отметил, что зачастую сложно оперативно определить место падения - улица это или двор. Поэтому информация для принятия мер и минимизации последствий гололеда передана в ООО «Кондопожское ДРСУ» и управляющие компании: ООО «Мастер-Ремонт», «КСМ-Комфорт», «Карельская управляющая компания», «ТеплоАвтоматика», «ПК Выбор», «Петрозаводская Коммунальная компания», «ОнегоСтройСервис», «Ресурс», «Сфера Управления», Отич-Строй+», «УК Партнер», «ТРИАЛ», «Карелия», «Вектор чистоты», «Гарантия Плюс», «Новая Управляющая Компания», «Жилой дом+», «САМПО», «Территория», «10 Регион», «ТРИАЛ», «Карельская энергосервисная компания» и МУП «ПетроГИЦ». Сведения также направлялись в госкомитет Карелии по жилищному надзору.

По данным главы Петрозаводска, в новогодние праздники более 40 единиц спецтехники, 4 мобильные бригады, около 50 рабочих «Кондопожского ДРСУ» и субподрядчики боролись в разных районах города со снегом и наледью на дорогах и тротуарах круглосуточно.

«В результате ситуацию удалось переломить - гололед с улиц заметно «потеснили». Но такой режим работы радовал не всех - поступали обращения, что шум работающей ночью техники мешает. Прошу горожан быть терпимей, чтобы к утру все мы могли видеть город чище и безопасней», - пишет мэр города.

Ранее сообщалось, спикер горсовета Петрозаводска сломала руку из-за гололеда.

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