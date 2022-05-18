Глава Петрозаводска назвал возможные сроки окончания отопительного сезона в городе

Владимир Любарский перечислил условия, при которых будет отключено отопление в столице Карелии.
Ориентировочно отключение отопления в Петрозаводске было запланировано на 23 мая. Но это произойдет при соблюдении определенных условий предоставления коммунальных услуг. Об этом сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский на своей странице в соцсети.
«Напомню, что окончание отопительного сезона не привязано к конкретной календарной дате, как и его начало. В соответствии с условиями предоставления коммунальных услуг решение об окончании отопительного периода принимают, если в течение 5 дней подряд температура за окном превышает отметку в 8 градусов», — отметил мэр.
По словам Любарского, температура носителя на ТГК на сегодняшний день понижена до нормативных пределов.
Поводом для пояснений главы города о сроках окончания отопительного сезона стали споры петрозаводчан в соцсети. Кто-то просил мэра не торопиться, ссылаясь на холодную погоду, другие же жаловались на духоту в квартирах и требовали завершить отопительный сезон.
«Понятно, что в условиях, когда множество людей пользуется услугами центрального отопления, единственный способ не переругаться состоит в соблюдении правил и регламентов единых для всех», — считает Владимир Любарский.
Ранее стало известно, когда в Петрозаводске отключат горячую воду.
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