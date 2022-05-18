Глава Петрозаводска назвал возможные сроки окончания отопительного сезона в городе

Владимир Любарский перечислил условия, при которых будет отключено отопление в столице Карелии.

Ориентировочно отключение отопления в Петрозаводске было запланировано на 23 мая. Но это произойдет при соблюдении определенных условий предоставления коммунальных услуг. Об этом сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Напомню, что окончание отопительного сезона не привязано к конкретной календарной дате, как и его начало. В соответствии с условиями предоставления коммунальных услуг решение об окончании отопительного периода принимают, если в течение 5 дней подряд температура за окном превышает отметку в 8 градусов», — отметил мэр.

По словам Любарского, температура носителя на ТГК на сегодняшний день понижена до нормативных пределов.

Поводом для пояснений главы города о сроках окончания отопительного сезона стали споры петрозаводчан в соцсети. Кто-то просил мэра не торопиться, ссылаясь на холодную погоду, другие же жаловались на духоту в квартирах и требовали завершить отопительный сезон.

«Понятно, что в условиях, когда множество людей пользуется услугами центрального отопления, единственный способ не переругаться состоит в соблюдении правил и регламентов единых для всех», — считает Владимир Любарский.

Ранее стало известно, когда в Петрозаводске отключат горячую воду.