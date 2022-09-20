Глава Петрозаводска о благоустройстве «Галереи Героев»: «Недоделки всё-таки бросаются в глаза»

Владимир Любарский рассказал о ходе работ по благоустройству мемориала «Галерея Героев Советского Союза – уроженцев Карелии».

Подходит к завершению благоустройство мемориала «Галерея Героев Советского Союза — уроженцев Карелии». Глава Петрозаводска оценил готовность объекта в 90-95%. Об этом Владимир Любарский пишет на своей странице в соцсети.

Так, подрядчик сделал облицовку стен, обустроил водостоки, заштукатурил фасады. Заново было выполнено мощение как центральной площадки монумента, так и территории вокруг. Здесь обновили лестничные спуски — теперь их уклон не такой крутой, каким был раньше: есть промежуточные площадки. Ступени лестниц выполнены из цельного камня, а для безопасности вдоль двух спусков установлены перила.

«Несмотря на то, что масштабные работы завершены, недоделки всё-таки бросаются в глаза. Они не критичны, но их надо поправить. В частности, на центральном элементе мемориала — Звезде Героя Советского Союза — есть следы времени. Конечно, ее тоже нужно обновить. Также — в каких-то местах памятника необходимо пройти шлифмашинкой, где-то — убрать траву. Ну и конечно — Галерею Героев нужно отмыть от всех следов после ремонта», — пишет мэр города.

По словам Любарского, на устранение недостатков подрядчику дали несколько дней — до 30 сентября.

«Проверим — на приемке работ будем придираться к каждой мелочи. Сейчас как никогда важно чтить память тех людей, чьи подвиги не дали погубить нашу Родину…», — подытожил глава Петрозаводска.