Глава Петрозаводска о повышении проезда в троллейбусах: «Это правильное решение»

Владимир Любарский прокомментировал решение Петросовета об увеличении стоимости проезда в городских троллейбусах до 30 рублей.

Напомним, депутаты Петрозаводского городского совета сегодня на сессии большинством голосов поддержали идею повышения стоимости проезда в троллейбусах карельской столицы с 25 до 30 рублей с 1 июля.

Глава Петрозаводска считает, что «это сложное и непопулярное, но правильное решение».

«Я искренне благодарен депутатам за то, что не пошли по популистскому пути. Финансовые проблемы на ПМУП „Городской транспорт“ есть, они должны решаться, в том числе и таким образом. Неоднократно говорили о том, что без повышения качества услуги увеличивать стоимость билетов — неправильно. Сегодня на маршрутах работают 16 новых троллейбусов, за которые пассажиры благодарны. Стоимость проезда не увеличивалась более 4 лет и без такого решения развитие предприятия, улучшение условий его сотрудников, попросту невозможно. Подчеркну, что стоимость месячных проездных для школьников и студентов осталась прежней», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, против повышения стоимости проезда в троллейбусах в Петросовете выступили четверо народных избранников от партии КПРФ.

«Мы считаем, что проблему, которая существует в муниципальном предприятии „Городской транспорт“, нельзя решать за счет горожан. В данном случае получается, что-то плачевное состояние, в котором сейчас находится предприятие, а это и большие долги, и убытки, и кадровый голод, и прочие проблемы, городские власти предлагают решать за счет кошельков жителей Петрозаводска. Мы считаем, что это неправильным. Нужно искать и находить другие пути решения этих проблем, в том числе обращаться к республиканским властям с просьбой о дополнительной субсидии для троллейбусного управления, изыскивать свои средства в городском бюджете, то есть решать эти проблемы другим способом, не повышая платы за проезд», — сказала руководитель фракции КПРФ в Петросовете Наталья Захарчук.