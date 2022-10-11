Глава Петрозаводска объяснил, почему нельзя отменить ремонт зала мэрии и отдать деньги на нужды армии

Администрация Петрозаводска не будет отказываться от ремонта большого зала мэрии, чтобы сэкономленные деньги направить на нужды участников спецоперации на Украине.

Об этом заявил сегодня на совещании в администрации глава города Владимир Любарский.

По его словам, предложения отказаться от ремонта ему поступают в соцсети.

«Помощь мобилизованным оказывать необходимо, как из бюджта, так и внебюджетных источников, но без истерик и компанейщины.

Любарский объяснил, что ремонт планируется в рамках уже заключенного контракта и если его расторгнуть, то администрации придется платить неустойку подрядчику.

«Мы останемся с разгромленным и недоделанным залом, который задуман не как вип-зал для депутатского корпуса и городской администрации, а как, наверное, в первую очередь, общегородское пространство. В котором, в первую очередь, смогут приземлиться с комфортом общественные организации, дети. Где можно будет провести значимые культурные и прочие мероприятия», — сказал Любарский.