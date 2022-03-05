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Глава Петрозаводска объявил о сроках отключения горячей воды

Новости. Общество
13:18, 09 Марта 2022
фото: © Александр Алпаткин/ТАСС

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Владимир Любарский начал готовить сани летом и сообщил заранее о сроках отключения горячей воды.

На своей странице Владимир Любарский отметил, что хоть кому-то разговор о следующем отопительном сезоне в первые дни весны может показаться странным, но тема важная.

«И эти сани летом готовить уже поздно, — сказал Любарский. — В этом году в большинстве районов традиционное отключение горячей воды запланировано с 22 июня по 6 июля. Под него попадут Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика».

Также глава города рассказал, что к нему в личку нередко поступают просьбы о переносе отключения и о сокращении его сроков, но сделать это, по словам Любарского, не получится.

«Во-первых, инженерные сети в городе требуют тщательной подготовки к отопительному сезону, поэтому воду отключаем на две недели — быстрее точно не справиться. Такой подход позволяет снизить количество коммунальных аварий в зимний период. Мы видим, что нынешняя зима и так не выдалась самой простой, а если ещё начать экспериментировать с подготовкой — лучше не будет. Еще один важный момент — отключение происходит одновременно с проведением плановых работ на газопроводе, ведь именно природный газ — основное топливо Петрозаводской Т. Ц. За это отвечают коллеги из питерского газоснабжения, которые планируют эти работы приблизительно за год».

Поэтому к двухнедельному отключению горячей воды Любарский попросил отнестись с пониманием.

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