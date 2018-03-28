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Новости. Политика
14:38, 28 Марта 2018

Глава Петрозаводска оказалась среди аутсайдеров в рейтинге мэров городов России

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Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ подготовили исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов Российской Федерации за январь-март 2018 года.

В рейтинге представлены мэры 88 городов России. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник заняла 79 место.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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goo
2018-03-28 15:15:38
Геннадий Павлович Боднарчук. Не коверкайте имя самого влиятельного человека в Карелии.
kiryha
2018-03-28 15:14:37
А где Брунс? Мэры-это его слабость. Помню Ширшину не обгадить -спать,наверное,не мог.
Владимир
2018-03-28 15:02:05
А она об этом знает?
баян
2018-03-28 14:46:07
"почетное место"
Zim
2018-03-28 14:44:28
А кто такая Мирошник? Разве у нас в городе главный не Бондарчук?
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