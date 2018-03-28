14:38, 28 Марта 2018
Глава Петрозаводска оказалась среди аутсайдеров в рейтинге мэров городов России
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Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ подготовили исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов Российской Федерации за январь-март 2018 года.
В рейтинге представлены мэры 88 городов России. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник заняла 79 место.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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