Глава Петрозаводска отменил служебный транспорт себе и замам

Владимир Любарский передал служебные машины администрации в пользование поликлиник, для выезда на вакцинацию.

В минувший понедельник, 24 мая, на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что служебный транспорт в администрации отменён.

«Определились сегодня с заместителями. Персонально закреплённый транспорт отменён. Добираемся на работу и с работы самостоятельно. Если что, в администрации есть дежурка, подхватит. Да, не представительского класса, но четыре колёса в наличии», — заявил Любарский.

Также глава города сообщил, что высвободившиеся машины перенаправлены для оказания помощи городским поликлиникам.

«Транспорт задействован для обеспечения вакцинации от Covid-19, предоставляется врачам городских поликлиник № 2 и № 4 для выездов по месту жительства пациентов, Управлению капитального строительства Петрозаводска для выездов на объекты», — пояснил мэр.

Ранее сообщалось, что Любарский будет ездить на работу на электросамокате.