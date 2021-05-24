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Глава Петрозаводска отменил служебный транспорт себе и замам

Новости. Политика
06:40, 25 Мая 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Владимир Любарский передал служебные машины администрации в пользование поликлиник, для выезда на вакцинацию.

В минувший понедельник, 24 мая, на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что служебный транспорт в администрации отменён.

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«Определились сегодня с заместителями. Персонально закреплённый транспорт отменён. Добираемся на работу и с работы самостоятельно. Если что, в администрации есть дежурка, подхватит. Да, не представительского класса, но четыре колёса в наличии», — заявил Любарский.

Также глава города сообщил, что высвободившиеся машины перенаправлены для оказания помощи городским поликлиникам.

«Транспорт задействован для обеспечения вакцинации от Covid-19, предоставляется врачам городских поликлиник № 2 и № 4 для выездов по месту жительства пациентов, Управлению капитального строительства Петрозаводска для выездов на объекты», — пояснил мэр.

Ранее сообщалось, что Любарский будет ездить на работу на электросамокате.

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Комментарии

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наташка
2021-05-25 07:49:22
Работу работай, а не занимайся популизмом. Хоть на ходулях ходи.
asusls
2021-05-25 08:09:58
наташка, согласен. Уже становится как то не серьезно, что ли....
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