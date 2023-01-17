Глава Петрозаводска ответил на критику блогера в стихах: «Катись, Трунов, по Малой Спасской»

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский отреагировал на комментарий блогера Алексей Трунова в соцсети.

Петрозаводский блогер Алексей Трунов оставил сегодня под постом главы города Владимира Любарского в соцсети едкий комментарий. Мэр сначала загадал своим подписчикам загадку, а потом ответил на нее сам. Речь шла о волонтерах, которые , приступивших к строительству нового пешеходного мостика, ведущего ко второму фонтану на популярной у лыжников трассе.

«Сплошной кроссворд, не градоначальник. Салтыков - Щедрин тихо плачет в сторонке», - написал Трунов.



Алексей Трунов / ВК

Ответ не заставил себя ждать. Владимир Любарский вновь продемонстрировал свой поэтический дар:

Отважным был Трунов занудой,

Пускался смело в пересуды,

Пытаясь мэра уколоть

И тем свою потешить плоть.

Попытки явно мелковаты

Так, марле не хватает ваты

Чтоб полноценной стать повязкой,…

Катись, Трунов, по Малой Спасской.

Точнее по Большой Грузинке,

Как грустный клоун на резинке)