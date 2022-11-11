Глава Петрозаводска ответил жителям Ключевой, как долго им еще ходить по грязи

Стало известно, когда завершится ремонт лестницы на улице Антонова, который тянется с лета.

В понедельник на очередной планерке в мэрии сообщили, что ремонт лестницы на улице Антонова завершится в конце ноября.

Ранее жители Ключевой интересовались у главы Петрозаводска Владимира Любарского, как долго им еще ходить по скользкой грязи на улице Антонова.

Автор поста сообщил, что ремонт лестницы идет с конца лета, но к середине ноября люди все еще вынуждены обходить незаконченный объект и успевшие обвалиться металлические ограждения по скользкой грязи.