Глава Петрозаводска ответил жителям Ключевой, как долго им еще ходить по грязи

Стало известно, когда завершится ремонт лестницы на улице Антонова, который тянется с лета.
В понедельник на очередной планерке в мэрии сообщили, что ремонт лестницы на улице Антонова завершится в конце ноября.
Ранее жители Ключевой интересовались у главы Петрозаводска Владимира Любарского, как долго им еще ходить по скользкой грязи на улице Антонова.
Автор поста сообщил, что ремонт лестницы идет с конца лета, но к середине ноября люди все еще вынуждены обходить незаконченный объект и успевшие обвалиться металлические ограждения по скользкой грязи.
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