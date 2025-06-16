Глава Петрозаводска ответила на популярные вопросы горожан в эфире «ЦУР объясняет»

Инна Колыхматова рассказала, какие изменения ждут карельскую столицу в ближайшее время и как пройдет День республики в Петрозаводске.

17 июня в прямом эфире «ЦУР объясняет» Инна Колыхматова ответила на вопросы жителей города. Несколько вопросов, поступивших главе города, касались развития транспортной системы карельской столицы.

В скором времени на маршруты выйдут новые автобусы, которые республика передает в муниципальную собственность. Всего вместе с ними на балансе ПМУП «Городской транспорт» будет порядка 80 единиц обновленного транспорта. Появление новых автобусов позволяет активнее развивать автобусное сообщение между районами города. Автобусный маршрут № 23 планируют продлить до Бараньего Берега. Уже этим летом на линию выйдут новые автобусы по маршруту № 16, который свяжет Ключевую и Сулажгору, а маршрут № 18 соединит Птицефабрику и Соломенное.

Инна Колыхматова также отметила, что продолжается развитие троллейбусной системы. Новый маршрут № 7, который связал Ключевую и Древлянку, оказался очень востребованным. В августе планируется запустить маршрут № 4, который свяжет семь районов города. Стабильную работу электротранспорта обеспечат водители: сейчас на эту должность учатся 13 человек, к концу года будет объявлен новый набор на обучение. Развитие транспортной системы заключается не только в новом автопарке и введении новых маршрутов, но и в благоустройстве остановочных павильонов: до конца лета в городе обновят 23 остановочных комплекса.

Другим актуальным вопросом стал вывоз отходов. Для развития муниципального предприятия «Автоспецтранс» закупят до 10 единиц спецтехники. Правительством республики предварительно согласован бюджетный кредит. Окончательное решение по этому поводу будет принято 20 июня на сессии Петросовета.

— «Мы в пошлом году амбициозно заявили, что у нас перезагрузка наших муниципальных предприятий. Не только предприятие «Городской транспорт», но и предприятие «Автоспецтранс». Поведена серьезная работа. Планы есть, и есть над чем работать. Главное, что люди видят, что определенная стабильность есть», — сказала Инна Колыхматова.

Другим актуальным вопросом стал ремонт тротуаров и дорог. Некоторые работы по ремонту автодорог уже начались в центре города. После того, как объекты будут сданы, на них появится разметка, о которой главу города спрашивали жители Петрозаводска.

В этом году в городе стартовала трехлетняя программа ремонта тротуаров «Петрозаводск пешеходный», напомнила глава Петрозаводска. В первую очередь ремонтируются те улицы, где есть социально значимые объекты.

Отдельным блоком вопросов стало празднование Дня республики в Петрозаводске. На 28 июня запланирована обширная программа с участием приглашенных звезд в разных локациях города, в том числе на Онежской набережной и на площади Кирова.



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