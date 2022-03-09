Глава Петрозаводска: Перевозчики не смогли воспользоваться предоставленной мэрией трибуной

Владимир Любарский прокомментировал результаты планерного совещания в петрозаводской администрации, где обсудили работу автотранспортных предприятий города.

Сегодня в администрации Петрозаводска состоялось еженедельное открытое планерное совещание, главной темой которого стала работа автотранспортных предприятий города. С докладом выступила председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова. Она объяснила, что работу общественного транспорта регулирует федеральный закон № 220, который классифицирует эту деятельность на два вида — по регулируемому и по нерегулируемому тарифу.

«В Петрозаводске перевозки по регулируемому тарифу осуществляет только одно предприятие – ПМУП „Городской транспорт“. Тариф для него устанавливает Петросовет, при этом разница между стоимостью проезда и экономически обоснованным тарифом оплачивается из городского бюджета», — сообщила Юлия Мизинкова.

Председатель комитета ЖКХ отметила, что экономически обоснованный тариф одной перевозки в троллейбусе составляет 47 рублей 82 копейки. При этом для жителей города поездка стоит 25 рублей. Разница с каждого проданного билета доплачивается из бюджета города. В год на это тратится порядка 130 млн рублей.

«Если бы деятельность троллейбусного управления осуществлялась по нерегулируемому тарифу, стоимость проезда для граждан составляла бы почти 48 рублей», — сообщила Юлия Мизинкова.

По нерегулируемым тарифам в Петрозаводске работают все маршрутные автобусы, которые принадлежат девяти организациям («АТП», «АТП 2», «АТП 3», «АТП 4», «Автосити», «Транспортная компания», «ТК Паллада», «ТК Вираж» и «Автопассаж»).

«Единственный плюс перевозок по нерегулируемым тарифам — это отсутствие на них бюджетных расходов. Никаких средств из бюджета коммерческие перевозчики не получают, но отчасти этим и обусловлены недостатки работы по таким тарифам. В связи с тем, что экономика пассажирских перевозок коммерческими компаниями является исключительно их ответственностью, стоимость проезда определяют сами перевозчики. Никаких правовых оснований влиять на нее и согласовывать повышение стоимости у администрации города нет», — считает Юлия Мизинкова.



Фото: © «Столица на Онего»

Как отметил глава Петрозаводска Владимир Любарский, главным вопросом горожан к перевозчикам, который пока так и остался без ответа, стал вопрос обоснованности устанавливаемых тарифов.

«Да, уведомление о повышении цен, направленное в адрес администрации Петрозаводска в начале марта было отозвано. Однако оно было не последним. Позиция перевозчиков, озвученная сегодня — тарифы на проезд в маршрутных автобусах расти будут, хотя этот рост будет и не таким взрывным, как анонсированный ранее. Но на каких расчетах основаны новые цифры? Конкретики мы так не услышали. К сожалению, перевозчики не смогли воспользоваться трибуной, которую им предоставила администрация для объяснения с горожанами. На мой взгляд, по этой причине наш разговор получился хотя и долгим, но малопредметным», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

По мнению мэра города, исправить допущенную ошибку может информационная презентация, подготовленная автотранспортными предприятиями города.

«Необходимо с цифрами и фактами в руках объяснить причины принимаемых решений. Когда такая работа не проводится, у людей возникает подозрение, что новые цены рисуются на коленках. Подобные претензии прозвучали на сегодняшней планерке не раз. Рассчитываю, что уже в ближайшее время горожане получат от перевозчиков все необходимые разъяснения», — отметил Владимир Любарский.