Глава Петрозаводска поблагодарил матерей солдат, погибших во время локальных войн

В администрации столицы Карелии состоялась традиционная встреча с родителями военнослужащих, которые погибли в Афганистане и Чечне.

Мэр Петрозаводске Владимир Любарский поблагодарил на встрече родителей за то, что они воспитали сыновей, которые ценой своих жизней укрепили государственность России. Об этом сообщили в администрации города.

«Война в Афганистане, Чеченская война должны оставаться в памяти, в сердцах точно так же, как остается в нашей памяти Великая Отечественная война. Ваши сыновья отдали свою жизнь за родину, за долг, укрепили нашу государственность. Они выросли такими героями благодаря вам. Именно вы заложили в них то, что формирует личность.

Спасибо вам большое и низкий вам поклон за то, что что вырастили настоящих патриотов, людей, которые пожертвовали жизнью во имя своей родины, во имя тех, кто остался в мирной жизни. Крепкого вам здоровья, и пусть память о ваших детях живет всегда», — сказал Владимир Любарский.

На встрече с родителями погибших солдат в мэрии обсудили вопросы из разных сфер жизни. Участники мероприятия затронули темы ЖКХ, благоустройства общественных территорий, патриотического воспитание молодежи. Особое внимание было уделено установке камер видеонаблюдения возле мемориалов и памятных знаков в честь воинов, погибших в Чечне и в Афганистане.