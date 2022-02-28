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Глава Петрозаводска поблагодарил матерей солдат, погибших во время локальных войн

Новости. Общество
15:24, 02 Марта 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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В администрации столицы Карелии состоялась традиционная встреча с родителями военнослужащих, которые погибли в Афганистане и Чечне.

Мэр Петрозаводске Владимир Любарский поблагодарил на встрече родителей за то, что они воспитали сыновей, которые ценой своих жизней укрепили государственность России. Об этом сообщили в администрации города.

«Война в Афганистане, Чеченская война должны оставаться в памяти, в сердцах точно так же, как остается в нашей памяти Великая Отечественная война. Ваши сыновья отдали свою жизнь за родину, за долг, укрепили нашу государственность. Они выросли такими героями благодаря вам. Именно вы заложили в них то, что формирует личность.

Спасибо вам большое и низкий вам поклон за то, что что вырастили настоящих патриотов, людей, которые пожертвовали жизнью во имя своей родины, во имя тех, кто остался в мирной жизни. Крепкого вам здоровья, и пусть память о ваших детях живет всегда», — сказал Владимир Любарский.

На встрече с родителями погибших солдат в мэрии обсудили вопросы из разных сфер жизни. Участники мероприятия затронули темы ЖКХ, благоустройства общественных территорий, патриотического воспитание молодежи. Особое внимание было уделено установке камер видеонаблюдения возле мемориалов и памятных знаков в честь воинов, погибших в Чечне и в Афганистане.

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Комментарии

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экcперд
2022-03-02 16:13:31
В Чечне ? А у нас стало быть в Карельне ?
карел
2022-03-02 16:08:08
С матерями участников спец.операций еще не встречался этот руководитель ? Пора уже готовиться и обьяснять свою позицию .
Teaтральный критик
2022-03-02 16:32:50
карел, не суй свой нос куда тебе не положено. А то прищимят как фрау эмми.
Гость
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