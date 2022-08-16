Глава Петрозаводска подарил рубанок дворнику, у которого золотые руки

Владимир Любарский поблагодарил сотрудника детского сада №118 за душевный и творческий подход к работе.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский написал, что на прошлой неделе во время посещения детского сада №118 на Древлянке обратил внимание на необычные арт-объекты. Их автор - сотрудник учреждения Михаил Радугин. В саду, по словам мэра, Михаил работает дворником четыре года. Помимо основных обязанностей помогает поддерживать здание в порядке.

"Опыт есть - большую часть своей трудовой деятельности посвятил работе столяра и плотника в различных строительных организациях Петрозаводска. Сегодня встретился с Михаилом, вручил благодарственное письмо за такой душевный и творческий подход", - рассказал Владимир Любарский и опубликовал фото, на котором запечатлено, как сотрудник детского сада держит в руках не только благодарственное письмо, но и профессиональный инструмент.

Напомним, что во время первого посещения Детского сада №118, где проводятся работы по ремонту кровли, Владимир Любарский обнаружил, что недобросовестный подрядчик допустил протечки в здании.